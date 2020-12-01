Генсек НАТО підкреслює, що Росія не повинна втручатися в демократичний процес або намагатися придушувати волю білоруського народу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Читайте такожУ Білорусі на недільній акції протесту затримали понад 330 людей – правозахисникиПро це Столтенберг повідомив під час онлайн-прес-конференції в рамках дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу, яке відбувається 1-2 грудня в режимі відеоконференції.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і незалежність Білорусі. Майбутнє Білорусі має вирішуватися народом Білорусі. Ми, звичайно, стурбовані тим, що ми бачимо придушення мирних демонстрантів і брак поваги до фундаментальних демократичних прав в Білорусі", - підкреслив Столтенберг.

У цьому зв'язку генсек НАТО заявив, що не повинно бути іноземного втручання в справи цієї країни.

"Росія не повинна втручатися в демократичний процес або намагатися придушувати волю народу в Білорусі", - зазначив Столтенберг.

За його словами, в Альянсі бачать, як Росія розмістила війська всупереч волі різних урядів в країнах, які знаходяться в безпосередній близькості з країнами-членами НАТО. Зокрема, мова йде про нелегальну анексію Криму, як вона продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, розміщення російських сил на території Грузії і в Придністров'ї на території Молдови.

Столтенберг підкреслив, що це є порушенням територіальної цілісності цих країн з боку Росії.

Протести в Білорусі: передісторія

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську-10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

З початку акцій протесту, за даними лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, були затримані і постраждали близько 30 тисяч осіб.

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Автор: Віталій Саєнко