Деякі явища вказують на те, що білоруський автократ, який ще не так давно здавався всемогутнім, втрачає контроль над власними спецслужбами.

Режим Олександра Лукашенка почав "протікати". І найвірогідніше це відбувається через те, що хтось зсередини піраміди влади хоче вплинути на розташування сил в оточенні білоруського диктатора. Тож на моноліті режиму в Білорусі з'явилися подряпини.

Читайте такожЛукашенка запідозрили в готовності приєднати Білорусь до РосіїПро це пише Gazeta Wyborcza, нагадуючи, що в понеділок пізно ввечері блогер Nexta опублікував фрагмент телефонної розмови між людьми, чиї голоси були схожі на прес-секретаря Лукашенка Наталії Ейсмонт і його радника Миколи Латишонка. Розмова тривала приблизно 9 хвилин. З неї можна було дізнатися, що голова адміністрації президента Білорусі Ігор Сергієнко вже місяць не приходить на роботу.

Спочатку в нього боліло горло, а зараз він хворіє на COVID-19. Його навіть під’єднали до системи штучної вентиляції легень. Будучи вже хворим, він брав участь в нараді за участі Лукашенка. При цьому Сергієнко навіть не одягнув маску, тому що боявся розізлити диктатора.

Сама пані прес-секретар, яка під час згаданої наради сиділа поруч з Сергієнком, вважає, що саме від нього підхопила коронавірус. Також з розмови випливає, що атмосфера в серці білоруського режиму похмура.

В адміністрації люди місяцями хворіють чи не хворіють, а відпочивають. За словами Есмтонт, принаймні частина чиновників використовують хворобу або будь-яке інше виправдання, щоб не виконувати свої обов'язки.

"Я не хочу їхати на чергову нараду. Тобто хочу, але знаю, що не можу. Знаю, що шеф на це скаже", - сказала Ейсмонт.

"Скаже, що ви - джерело витоку", - посміявся Латишонок.

"А мені вже точно не до сміху", - відповіла йому прес-секретар Лукашенка.

Читайте також"Диктатор, вбивця і мучитель": білоруська православна церква прокляла й відлучила Лукашенка від церквиЦе не преший випадок, коли в Білорусі публікують телефонні розмови людей з оточення Лукашенка. 19 листопада на блозі Nexta з'явилися інші записи між головою федерації хокею Дмитром Басковим і колишнім чемпіоном світу з кікбоксингу Дмитром Шакутою. Вони обговорювали смерть 31-річного опозиціонера Романа Бондеренка. Його викрали таємні агенти, серед яких були упізнали Баскова і Шакуту. Бондаренка побили у відділені міліції, після чого він помер.

Однак, як пише Gazeta Wyborcza, питанням лишається, хто робить записи розмов людей з оточення Лукашенка. Білоруський автократ накинувся з критикою на Польщу. Однак, як пише видання, навряд чи до цього причетні польські чи загалом західні спецслужби. Політка, якої Захід дотримується в питанні режиму Лукашенка, виразно реакційна. Вона полягає в реагуванні на поведінку Мінська. І навіть в такому випадку все відбувається не швидко. Нічого не вказує на рішучу готовність до дій, які б загострили конфлікт.

Цілком теоретично, записи могла б зробити Росія. Вона активно підтримує Лукашенка, але ставить вимогу - проведення конституційної реформи. Лукашенко не поспішає її виконувати, а тому невдоволення й нетерпіння Кремля зростає. Але для Росії удар по прес-секретарю білоруського автократа - це надто дрібна справа.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Росія наступає в Білорусі на "ті ж граблі", що і в УкраїніВарто пригадати, що принаймні два колишні начальники білоруського КДБ і один екс-голова МЗС обіймають зараз вигідні посади в Росії. Лише самого цього факту вистачить, щоб уявити, як добре в Москві знають про темні справи білоруських еліт. Якби Кремль захотів опублікувати компромат на них, то міг би вибити землю з під їхніх ніг. Але жодних потрясінь не було.

Тож найбільш вірогідна версія витоку записів - це внутрішній конфлікт в Мінську. Білоруські спецслужби, вірогідно, намагаються змінити оточення Лукашенка. Окрім КДБ і МЗС є ще кілька інших служб, які можуть проводити такі операції. Котре з них створило записи? Хто вирішив їх опублікувати? Цього ніхто не знає. Однак, зі слів Ейсмонт випливає, удар досяг своєї мети.

"Через все це Лукашенко вже три дні мені не телефонував. Боїться", - сказала прес-секретар.

Читайте такожThe Guardian: У Білорусі банкам наказали блокувати гроші учасників протестівЯкщо за операцією стоять спецслужби Білорусі, то їхня готовність використовувати записи означають важливу зміну в Мінську. Попри те, що після появи перших записів минуло досить багато часу, режим нікого не схопив. Більше того, він навіть не оприлюднив власну версію пояснень чи хоч якісь підозри. Це вказує на те, що Лукашенко, який, здавалося б, ще недавно керував польотом кожної мухи в Білорусі, тепер втрачає контроль над своїми службами. Якщо сторони внутрішнього конфлікту в Мінську ще активніше почнуть використовувати витоки у своїх битвах, то лише питання часу, коли у владній піраміді з'являться тріщини.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Переклад: Лесь Димань