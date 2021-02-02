Кулеба і Боррель рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та системні порушення прав людини у Росії загалом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порушив питання застосування нових санкцій проти Російської Федерації під час телефонної розмови з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепоп Боррелем.

Як зазначили в МЗС України, Боррель запевнив Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.

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“Наша розмова надсилає чіткий сигнал, що політика України та ЄС щодо Росії скоординована, а Київ та Брюссель поділяють спільне бачення стратегічних підходів щодо РФ”, - підкреслив Кулеба.

Сторони обговорили ситуацію в Росії та рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та системні порушення прав людини у Росії загалом.

Кулеба порушив питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму.

Співрозмовники приділили окрему увагу майбутньому запуску Кримської платформи та підтримці цієї ініціативи з боку ЄС.

Міністр ознайомив співрозмовника із ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі та ситуацією у тимчасово окупованому Криму. Боррель підтвердив, що доведе до російської сторони чітку незмінну позицію ЄС щодо невизнання незаконної спроби анексії Криму.

Міністр висловив вдячність високому представнику за його особисту роль у питанні надання Україні швидкого доступу до вакцини від COVID-19.

Окремою темою розмови стали поточні питання порядку денного відносин Україна-ЄС, зокрема підготовка до засідання 11 лютого у Брюсселі Ради асоціації Україна-ЄС і запланований на 2021 рік саміту Східного партнерства.

Високий представник ЄС висловив очікування щодо успішного проведення засідання Ради асоціації та свою підтримку у реалізації насиченого порядку денного Україна-ЄС.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 Січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

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Автор: Віталій Саєнко