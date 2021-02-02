Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порушив питання застосування нових санкцій проти Російської Федерації під час телефонної розмови з віце-президентом Європейської комісії, високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепоп Боррелем.
Як зазначили в МЗС України, Боррель запевнив Кулебу, що до повного виконання зобов’язань РФ за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.
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“Наша розмова надсилає чіткий сигнал, що політика України та ЄС щодо Росії скоординована, а Київ та Брюссель поділяють спільне бачення стратегічних підходів щодо РФ”, - підкреслив Кулеба.
Сторони обговорили ситуацію в Росії та рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та системні порушення прав людини у Росії загалом.
Кулеба порушив питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини, який, серед іншого, має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму.
Співрозмовники приділили окрему увагу майбутньому запуску Кримської платформи та підтримці цієї ініціативи з боку ЄС.
Міністр ознайомив співрозмовника із ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі та ситуацією у тимчасово окупованому Криму. Боррель підтвердив, що доведе до російської сторони чітку незмінну позицію ЄС щодо невизнання незаконної спроби анексії Криму.
Міністр висловив вдячність високому представнику за його особисту роль у питанні надання Україні швидкого доступу до вакцини від COVID-19.
Окремою темою розмови стали поточні питання порядку денного відносин Україна-ЄС, зокрема підготовка до засідання 11 лютого у Брюсселі Ради асоціації Україна-ЄС і запланований на 2021 рік саміту Східного партнерства.
Високий представник ЄС висловив очікування щодо успішного проведення засідання Ради асоціації та свою підтримку у реалізації насиченого порядку денного Україна-ЄС.
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