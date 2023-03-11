У Кремлі переносять форум у Владивостоці, щоб уможливити поїздку кремлівського диктатора до Індії.

Кремль змінює графік президента РФ Володимира Путіна, щоб цей військовий злочинець зміг взяти участь у саміті лідерів країн "Великої двадцятки", який пройде в Індії у вересні 2023 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з планом. Зазначається, що Путін пропустив два попередні саміти через зростання напруженості у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.

Видання зазначає, що спроби США та їхніх союзників ізолювати Росію через її війну проти України гальмуються небажанням інших країн приєднуватися до бойкоту. За даними джерел, на даний момент Кремль планує участь російського диктатора в саміті G20, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

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У РФ цього тижня перенесли дати проведення щорічного економічного форуму у Владивостоці, який був призначений напередодні саміту 9-10 вересня, на тиждень пізніше, щоб дати Путіну більше гнучкості та відкрити можливість для участі у форумі високопоставлених офіційних осіб із Індії та Китаю, кажуть джерела.

Формально Індія запросила Путіна на саміт G-20, і Кремль погодився. Але минулого року через війну Путін відмовився від планів відвідати зустріч лідерів країн в Індонезії і відправив замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Путін також пропустив саміт G20 у Римі роком раніше, коли планував вторгнення в Україну.

Однак із листопада ізоляція Росії в групі "Великої двадцятки" ослабла. На зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі на початку березня Росія і Китай відкинули формулювання про війну, узгоджену на саміті лідерів в Індонезії менше ніж півроку тому. Вони об'єдналися, щоб перешкодити Індії, приймаючій країні, вести переговори про компроміс.

На аналогічній зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків G20 не вдалося досягти консенсусу щодо формулювань. За словами джерел, Росія перестала відправляти на такі зустрічі високопоставлених економічних чиновників, вважаючи їхню участь безглуздою.

Тим часом Індія може знову направити міністра уряду для представлення країни на щорічному путінському Петербурзькому міжнародному економічному форумі в червні цього року, повідомляють джерела, знайомі з планами. Остаточне рішення буде за прем'єр-міністром Нарендрою Моді.

Індійський лідер не проводив щорічних особистих зустрічей з Путіним минулого року лише вдруге за останні два десятиліття. Однак Індія і Росія продовжують встановлені дипломатичні відносини, попри занепокоєння в Нью-Делі з приводу війни Росії в Україні. Індія не приєдналася до санкцій США і Європи, і після вторгнення у неї спостерігається зростання торгівлі з Росією.

Саміт G20 в Індії - що відомо

Нагадаємо, до складу G20 входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, Росія, Південно-Африканська Республіка, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, а також Європейський союз.

У 2023 році в G20 головує Індія. У 2022 році головуючою була Індонезія, а в 2024 році це право перейде до Бразилії.

Попередня зустріч лідерів країн "Групи двадцяти" пройшла 15-16 листопада на Балі. Президент Індонезії Джоко Відодо запрошував на саміт Володимира Путіна, але за пару тижнів до його проведення він заявив, що майже впевнений в тому, що Путіна не буде на саміті. Замість Путіна Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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