Також від українців будуть вимагати пройти медогляд та здати різні аналізи.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які перебувають у Росії "без законних підстав" повинні виїхати до 10 вересня 2025 року або "легалізуватися". Відповідний указ опублікований на сайті правової інформації РФ.

Крім того, згідно з документом, "іноземні громадяни" або "особи без громадянства", які прибули на підконтрольну Росії територію чотирьох областей, про анексію яких РФ заявила у 2022 році (йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області), мають до 10 червня 2025 року пройти медогляд, а також зробити тести на вживання наркотиків та здати аналізи на ВІЛ.

Водночас у документі є посилання на указ Путіна від 30 грудня 2024 року "Про тимчасові заходи щодо врегулювання правового становища окремих категорій іноземних громадян".

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У такому документі написані дії, які влада Росії вважає врегулюванням правового становища іноземних громадян, що перебувають у країні.

Тому в тексті указу йдеться про те, що від українців вимагатимуть здати біометричні дані, пройти медичний огляд, іспит на знання російської мови та історії, а також вони повинні "погасити наявні заборгованості".

Анексія Росією території України - що відомо

Нагадаємо, у вересні 2022 року на тимчасово окупованих територіях Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини відбулися псевдореферендуми про приєднання до Росії.

Водночас більшість країн світу наголосили, що ні в якому разі не визнають результатів такого голосування.

Проте вже 30 вересня російський диктатор затвердив ратифікацію "договорів" про "прийняття" тимчасово окупованих територій України.

Також Путін призначив "голів" захоплених територій. Зокрема президент РФ призначив ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов'язків глави "ДНР" у складі РФ, главаря "ЛНР" Леоніда Пасічника - т.в.о. голови "ЛНР". Гауляйтерами Запорізької та Херсонської областей України було призначено Євгена Балицького та Володимира Сальдо.

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