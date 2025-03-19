Віткофф заявив, що російські безпілотники завдали удару до того, як Путін наказав зупинитися

Спецпредставник США Стів Віткофф спростував твердження про те, що Росія порушила домовленість про ненапад на українську енергетичну інфраструктуру, яка була досягнута під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Він також назвав це рішення "проривом", який може покласти кінець глобальній ізоляції Москви і відродити енергетичні проєкти, такі як газопровід "Північний потік - 2", пише Bloomberg.

Віткофф заявив, що серію російських ударів дронами по об'єктах інфраструктури України, що сталася незабаром після телефонної розмови Трампа з Путіним, було запущено до того, як російський лідер зміг віддати наказ своїм силам припинити атаки...

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Однак бомбардування, як повідомляється, тривали ще кілька годин після цього.

"Путін віддав наказ протягом 10 хвилин після розмови з президентом [Трампом], наказавши російським силам не атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Будь-які удари, які сталися минулої ночі, були завдані до цього наказу. Я схильний вірити, що Путін діє сумлінно", - сказав спецпредставник Трампа.

За його словами, російські офіційні особи повідомили йому вранці, що сім дронів, які вже були в повітрі, коли Путін віддав наказ, були незабаром збиті російськими силами. Версія Віткоффа збігається із заявами Кремля і Міністерства оборони РФ.

ЗМІ пише, що російські атаки все ж не припинилися. У Києві та інших регіонах лунали потужні вибухи. Удари серйозно пошкодили енергетичні об'єкти в центральній і східній частині України, змусивши "Укрзалізницю" змінити маршрути поїздів і залишивши тисячі людей без електрики. Росія завдала нового удару в той момент, коли залізничні робітники намагалися усунути пошкодження.

Що ще відомо про домовленості між Путіним і Трампом

ЗМІ окупантів поширювали зворотні меседжі. У Telegram-каналі "Раньше всех. Ну почти" повідомляється, нібито сім російських дронів, які були націлені на об'єкти енергосистеми України на Миколаївщині (пов'язані з військово-промисловим комплексом), були знищені російськими ж засобами ППО (6 - системою "Панцир", ще один - винищувачем).

При цьому Міноборони РФ звинуватило Україну в тому, що за кілька годин вона атакувала трьома дронами енергооб'єкт Росії в станиці Кавказька. "Об'єкт забезпечує перевалку нафти в трубопровідну систему Каспійського трубопровідного консорціуму. Під час падіння БПЛА сталася розгерметизація резервуара із загорянням на 1,7 тис. кв. м, триває гасіння", - ідеться в публікації.

"Дії київського режиму" російське Міноборони назвало "спеціально підготовленою провокацією". При цьому незабаром прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що припинення вогню стосується тільки об'єктів енергетики, а не всієї інфраструктури.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна незабаром після розмови Трампа і Путіна опинилася під ударом "шахедів". Тоді ж стало відомо про падіння БПЛА на дах сумської лікарні.

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