Днями в Росії призначили нового командувача повномасштабною війною в Україні. Тепер нею керує генерал Олександр Дворніков.

Білий дім вважає, що рішення Кремля призначити генерала армії Олександра Дворнікова командувачем "театром військових дій РФ в Україні" не зітре факт стратегічного провалу Путіна.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, цитує CNN.

Вона підтвердила раніше висловлені побоювання радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном, що Дворніков відповідає за звірства росіян у Сирії, тому злочини проти цивільних в Україні продовжаться.

"Ми всі повинні знати, і ми, безумовно, знаємо, що це генерал, який вже відповідав за звірства в Сирії. Ми очікуємо, що буде продовження того типу звірств, які ми вже бачили в Україні", - сказала Псакі.

Водночас вона зазначила, що наступ РФ пройшов не за планом Путіна, але Вашингтон не думає, що щось зміниться після таких кадрових призначень.

Адміністрація Байдена очікує, що російські сили "будуть прагнути оточити і знищити українські сили" на сході України, продовжуючи при цьому "завдавати удари з повітря і ракетні удари по решті частини країни".

"І ми очікуємо, що цей етап конфлікту може тривати довго, і у нас не повинно бути ілюзій, що Росія збирається скорегувати свою тактику і зробити її менш жорстокою, і, безумовно, зміни в керівництві відображають продовження тих звірств, які ми бачили, або тип підходу, який ми бачили, і ми також передбачали з самого початку", — додала вона.

Як писав УНІАН, днями в Росії призначили нового командувача повномасштабною війною в Україні, повідомляли британські ЗМІ.

Тепер нею керує генерал Олександр Дворніков, який має великий досвід роботи в Сирії.

До цього в Пентагоні взагалі сумнівалися, що окупаційними військами РФ в Україні хтось керує. У військових з'являлося багато питань щодо координації окупантів, вирішенні логістичних проблем і проблем з постачанням.

З початку повномасштабного вторгнення армія РФ так і не змогла зійтися в позиціях, а окупанти зосередилися на захопленні окремих населених пунктів.

Після невдалої спроби штурму Києва і після великих втрат армія Росії була змушена відступити до Білорусі. Тепер сили перегруповують для удару по сходу України.

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