Російський президент додав, що в ЄС "є все те, чого ми поки досі не досягли".

Російський президент Володимир Путін порівняв Союзну державу з Білоруссю з Євросоюзом, заявивши, що в ЄС рівень інтеграції "глибший".

Про це він повідомив у своєму інтерв’ю своїм пропагандистам, текст якого з’явився на сайті Кремля.

Путін наголосив, що так звана Союзна держава РФ і Білорусі "в прямому сенсі слова це не держава. Це просто певний рівень інтеграції".

"Якщо порівняти з Євросоюзом, у Євросоюзі набагато глибший рівень інтеграції, ніж у нас в рамках Союзної держави з Білоруссю. Набагато глибший. Там єдина валюта, фактично дуже потужний митний союз і так далі. І єдиний простір, пересування", – відповів Путін.

Читайте такожЛукашенко заявив, що противники влади в Білорусі перейшли до "індивідуального терору"Російський президент додав, що "там все є, чого ми поки досі не досягли".

"А проте це полегшує людям життя, створює певні умови для економічного розвитку, підвищує нашу спільну конкурентну здатність. Якщо відносини будуть розвиватися у такому ключі, то ми, звісно, будемо всіляко підтримувати відносини подібного роду. Ми за це й будемо по-партнерськи працювати зі всіма нашими сусідами й друзями", – відповів Путін.

Союзна держава з Білоруссю: що це таке

Союзна держава - наддержава Російської Федерації та Республіки Білорусь з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним просторами.

Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі був підписаний 8 грудня 1999 в Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 року після обміну ратифікаційними грамотами.

Наприкінці 2019 була затверджена Дорожня карта більш поглибленої інтеграції Білорусі до складу союзної держави. На шляху завершення утворення Союзної держави стала позиція президента Білорусі Олександра Лукашенка, який не хоче втрачати свою владу внаслідок ліквідації Білорусі в рамках Союзної держави.

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Автор: Яна Ставська