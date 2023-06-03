Спроби зберігати нейтралітет обернулися для країни масою проблем.

Своїм вторгненням в Україну Кремль створив для Південно-Африканської Республіки масу проблем як в дипломатичній сфері, так і в економіці. Про це журналістам BBC розповіли джерела в уряді країни.

Видання зазначає, що в російсько-українському конфлікті ПАР хотіла виглядати мудрим і стійким послом миру, а також прихильником ідей нейтралітету неприєднання. Однак на практиці країну втягнули в низку гучних міжнародних скандалів, які виставили влади в Преторії заплуталися в міжнародної політики і нерішучими. На додачу до цього дипломатичні скандали обвалили національну валюту пар, що переживає не найкращі часи.

Через те, що в останні роки відносини Південної Африки з Росією були досить теплими, на Заході почала зміцнюватися думка, що Преторія підіграє Москві в розв'язаній нею війні. Західні дипломати в приватних бесідах не приховують розчарування позицією ПАР по відношенню до Росії і її сумнівними спробами демонструвати "неупередженість" щодо загарбницької війни.

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Один з високопоставлених Південноафриканських чиновників у спілкуванні з журналістами охарактеризував цю ситуацію як "кошмар".

"Ніхто серйозно в уряді [Південної Африки] не хоче йти від США, Великобританії та ЄС. Всі знають, що це надзвичайно важливі торгові партнери. Це просто плутанина з точки зору часу і сприйняття, а не з точки зору істоти", – стверджує політолог Філані Мтембу.

Втім, сама ПАР теж внесла свій внесок у створення відповідної думки про себе. Так, у річницю російського вторгнення в Україну Кейптаун приймав у себе на навчаннях групу російських військових кораблів. Країну відвідувала низка високопоставлених кремлівських чиновників, отримуючи незмінно теплий прийом. Сама Преторія відправила командувача своєю армією в Москву для"бойової готовності".

Також південноафриканські чиновники часто повторювали тези Кремля про те, що США ведуть "маріонеткову" війну, і розповідали про загрозу для Росії, що виходить від збройної Заходом України. Але апогеєм всього став скандал з нібито постачанням африканської зброї в Росію, запущений послом США Рубеном Брігеті.

І хоча факт поставки зброї не доведений і за деякими даними більш ніж сумнівний, президент Південної Африки Сиріл Рамафоса все ж почав розслідування за цим звинуваченням.

Новим етапом дипломатичної кризи для пар став міжнародний ордер на арешт Путіна, який, як очікується, може приїхати в Йоганнесбург для участі в саміті БРІКС в серпні.

"Якщо Путін приїде, я думаю, що шок буде серйозним. Це буде абсолютно масова реакція [Заходу]. Валюта [ПАР] вибухне", — попередив ринковий аналітик Пітер Аттард Монтальто.

Війна в Україні та позиція ПАР

З березня влада ПАР ніяк не можуть визначитися з тим, чи повинні вони заарештовувати Путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС в серпні, або не повинні. За деякими даними, саміт хочуть перенести в іншу країну, щоб уникнути цієї дилеми.

Тим часом ПАР спільно з ще кількома країнами Африки вирішила запропонувати Україні свій мирний план. Він полягає в тому, що потрібно починати мирні переговори прямо зараз, не ставлячи в якості умови виведення російських військ.

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