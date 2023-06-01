Чиновники будуть роз'яснювати прихильність ПАР політиці неприєднання.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса направить чотирьох членів свого кабінету міністрів до країн "Великої сімки" (G7) для роз'яснення позиції країни щодо війни, розв'язаної Росією проти України, писати Bloomberg.

За словами Рамафоси, міністр фінансів Енох Годонгвана, міністр міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор і два інших члени кабінету будуть роз'яснювати прихильність країни політиці неприєднання.

"Ми будемо продовжувати проводити незалежну зовнішню політику і будемо використовувати свою присутність на міжнародних форумах для просування діалогу і мирного розв'язання конфліктів. Оскільки ми працюємо над зміцненням торговельних та інвестиційних зв'язків, ми також прагнемо заручитися підтримкою більш інклюзивного, представницького і справедливого світового порядку", – заявив він.

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Bloomberg акцентує, що ці дипломатичні зусилля анонсовані на тлі того, як ранд впав до рекордно низького рівня по відношенню до долара, а торгівля ПАР на мільярди доларів з країнами як США була поставлена під загрозу.

Позиція ПАР щодо війни в Україні - що потрібно знати

Влада ПАР відмовилася засудити російську агресію проти України. Зокрема, країна утрималася при голосуванні за резолюцію ООН, в якій засуджувалися дії країни-агресора. У публічних заявах чиновники ПАР наголошують, що країна дотримується політики неприєднання.

Але ці твердження були поставлені під сумніви – з боку США напередодні пролунали звинувачення на адресу ПАР у можливому наданні Росії військової допомоги. ПАР у відповідь пообіцяла провести розслідування.

Крім того, ПАР доклала зусиль для того, щоб уникнути виконання ордера Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт російського диктатора Володимира Путіна, що зобов'язує країну затримати його в разі потрапляння в країну. Візит Путіна очікується в серпні – для участі в саміті БРІКС.

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