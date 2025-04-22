Кремлівський прес-секретар додав, що РФ нібито залишається відкритою для пошуку мирного рішення.

Російський диктатор Володимир Путін уперше з моменту повномасштабного вторгнення запропонував провести двосторонні переговори з Україною.

Як зазначив Reuters, хоча Зеленський не відповів на ініціативу Путіна, він наголосив, що Україна "готова до будь-якої розмови" про припинення вогню.

Видання зазначило, що заява Путіна відбулася на тлі тиску з боку США, які пригрозили відмовитися від своїх мирних зусиль, якщо не буде досягнуто хоч якогось прогресу.

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"Ми позитивно ставимося до будь-яких мирних ініціатив. Ми сподіваємося, що представники київського режиму відчуватимуть те саме", - сказав він.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков потім пояснив слова свого володаря так: "Коли Путін сказав, що можна обговорювати питання ненанесення ударів по цивільних об'єктах, зокрема на двосторонній основі, він мав на увазі переговори й обговорення з українською стороною".

Він додав, що начебто РФ залишається відкритою для пошуку мирного врегулювання. Пєсков навіть згадав, що триває робота з американською стороною і висловив надію, що вона "дасть результати".

Примітно, що прямих переговорів між сторонами не було з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

США і війна в Україні

Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо заявили, що можуть відмовитися від мирних переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом кількох днів.

Потім Трамп висловив прогноз, що обидві сторони укладуть мирну угоду "цього тижня".

Зеленський анонсував, що Україна візьме участь у переговорах зі США та країнами Європи в середу в Лондоні.

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