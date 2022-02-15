Президент РФ стверджує, що російські депутати "тонко відчувають" думку громадськості.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вже знає, що Держдума РФ схвалила звернення до нього щодо визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" незалежними.

Глава РФ на прес-конференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що депутати прийняли таке рішення, оскільки орієнтуються на громадську думку, а більшість росіян співчувають жителям Донбасу, пише ТАСС.

За словами російського лідера, депутати "тонко відчувають" думку громадян.

"Депутати парламенту, як і в будь-якій країні, в Росії орієнтуються на громадську думку, думку своїх виборців... і це абсолютно очевидно: в нашій країні переважна більшість людей співчувають жителям Донбасу, підтримують їх і сподіваються, що ситуація там докорінно зміниться в кращий для них бік", – стверджував президент.

Нагадаємо, російська Держдума 15 лютого підтримала звернення фракції комуністів до Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР" незалежними країнами.

Верховна Рада України, своєю чергою, прийняла постанову про звернення до влади різних країн й до міжнародних організацій щодо невизнання псевдореспублік, оскільки ними керує РФ.

Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, наша країна буде вважати визнання РФ "ЛДНР" її виходом з Мінських угод.

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