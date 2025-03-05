Він заявив, що цього не повинно було статися.

Кремлівський диктатор Володимир Путін зважився на вторгнення в Україну після "невдалого" виведення військ США з Афганістану, заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі.

Він припустив, що Путін, таким чином, відчув у собі сили після рішення адміністрації експрезидента США Джо Байдена.

"Коли Путін побачив, що сталося, я думаю, він сказав: "Ну, можливо, це мій шанс". Ось як усе було погано. Цього не повинно було статися. Вкрай некомпетентні люди", - сказав Трамп, передає CNN.

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Крім того, повідомляється, що вихід з Афганістану обернувся для Байдена "політичною катастрофою": афганський уряд розпався, і до влади повернулися таліби. Трамп також детально розповів про вибух біля воріт Абатства в міжнародному аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули 13 американських військовослужбовців.

Інші заяви Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США оголосив перед Конгресом про "важливий лист" від Зеленського. Згадуючи війну Росії з Україною, він знову нагадав про те, що загинули "мільйони українців і росіян" і що США дали на війну "сотні мільярдів доларів".

Крім того, Трамп заявив, що в США студентів саджатимуть за ґрати за протести. "Усе федеральне фінансування буде припинене для будь-якого коледжу, школи або університету, де дозволені незаконні протести", - написав він.

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