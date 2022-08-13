Але при цьому Кіссінджер зазначив, що "можна знайти врегулювання", яке дозволить Росії приєднати собі окуповані території після 2014 року.

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер заявив, що до України слід ставитися як до члена НАТО після страшних злочинів Росії.

99-річного дипломата цитує The Wall Street Journal.

На його думку, "жереб кинутий, і після того, як Росія поводилася в Україні", варто так чи інакше ставитися до України як до члена НАТО.

Але при цьому Кіссінджер зазначив, що "можна знайти врегулювання", яке дозволить Росії приєднати собі окуповані території після 2014 року. Водночас він не знає, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "невиконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давності".

Нагадаємо, у травні цього року Кіссінджер закликав Україну піти на територіальні поступки Російській Федерації. Тоді Володимир Зеленський дав жорстку відповідь Кіссінджеру. Сам дипломат почав виправдовувати свою скандальну заяву.

Кіссінджер також описав три сценарії завершення війни в Україні.

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