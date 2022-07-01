Путінський лобіст Кіссінджер був держсекретарем США в 1973-1977 роках за президентів Річарда Ніксона і Джеральда Форда.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України існують три варіанти припинення війни.

Про це заявив відставний держсекретар і колишній радник президента США з нацбезпеки, путінський лобіст Генрі Кіссінджер, повідомляє The Spectator.

Перший варіант:

Росія "завоює 20% території України, включаючи більшу частину Донбасу, а також смугу землі вздовж Чорного моря". На думку Кіссінджера, такий варіант для Росії буде перемогою. Роль НАТО при такому варіанті вже не буде настільки значущою.

Другий варіант:

Буде зроблена спроба відтіснити Росію з територій, які вона захопила до 24 лютого 2022 року, включаючи Крим. У цьому випадку для Заходу постане питання відкритої війни з Росією.

Третій варіант:

Повернення лінії фронту до кордонів 24 лютого 2022 року. У цьому випадку Україна буде переозброєна і тісно пов'язана з НАТО, якщо не стане його частиною.

"При такому результаті НАТО буде посилено за рахунок приєднання Фінляндії та Швеції, що створить можливість для оборони країн Балтії, а Україна буде мати найбільші сухопутні війська в Європі, пов'язані з НАТО", - зазначив Кіссінджер.

Війна в Україні та позиція Кіссінджера:

Кіссінджер був держсекретарем США в 1973-1977 роках за президентів Річарда Ніксона і Джеральда Форда.

25 травня 2022 року Кіссінджер під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Україна має піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки. За його словами, переговори між РФ і Україною мають початися в найближчі два місяці, перш ніж вони призведуть до наслідків, які буде нелегко подолати.

Після цього радник глави офісу президента України Михайло Подоляк назвав Кіссінджера "давоським панікером". Слова екс-держсекретаря США обурили також Володимира Зеленського.

11 червня 2022 року екс-держсекретар США пояснив свою скандальну заяву про поступки РФ заради переговорів.

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