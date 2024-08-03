За словами президента України, це приклад "звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу".

Київ занепокоєний повідомленнями про присутність російських найманців із ПВК "Вагнер" у Венесуелі разом з урядовими військами. Про це у соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію".

"Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу. Бачимо, що народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід – це проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації", - зазначив Зеленський. Відео дня

Він засудив застосування сили проти мирних протестувальників і закликав "всіх поважати вибір народу".

"Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців", - підкреслив український президент.

Як відомо, нещодавні протести у Венесуелі після контраверсійних виборів у країні привернули увагу міжнародної спільноти через присутність військовослужбовців із нашивками російської приватної військової компанії "Вагнер". Це посилило занепокоєння щодо втручання РФ у внутрішні справи Венесуели.

ПВК "Вагнер" - останні новини

Як відомо, наприкінці липня у Малі повстанці розбили групу "вагнерівців". У русі також заявили про захоплення бронетехніки, вантажівок і цистерн.

Незабаром найманці підтвердили загибель свого командира Сергія Шевченка. До цього було підтверджено смерть відомого пропагандиста з Росії Микити Федяніна у Малі.

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