Сікорський каже, що йому цікавіші були б результати щодо членства в ЄС орбанівської Угорщини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський покепкував з ідеї прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провести серед угорців референдум щодо можливості вступу України в ЄС. Відповідний допис польський міністр зробив у соцмережі Х.

"Угорщина має намір провести референдум щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. І мені було б цікаво про результати референдуму в ЄС щодо членства Орбанівської Угорщини", - написав Сікорський.

Це стало реакцією на заяву Орбана, який нещодавно висловив бажання провести в Угорщині опитування, аби з'ясувати, чи хочуть угорці вступу України до Європейського Союзу. Зокрема Орбан наголошував, що рішення про надання Україні членства в ЄС не повинно ухвалюватися "за закритими дверима в Брюсселі, без консультацій з європейською громадськістю"".

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Що пропонував Орбан

Як повідомляв УНІАН, після екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі цього тижня Орбан заявив, що угорці вже нещабаром зможуть висловити свою думку про перспективу членства України в Європейському Союзі.

"Ми поставимо питання про членство України в ЄС на голосування в Угорщині, і угорський народ скаже своє слово. Ми будемо виконувати їхню волю", - зазначив він.

При цьому Орбан додав, що голосування матиме консультативний характер, але його результати, найімовірніше, виявляться несприятливими для України.

Варрто додати, що Угорщина виявилася єдиною країною на екстреному європейському саміті, яка відмовилася підтримати спільну заяву на користь поставок зброї Україні.

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