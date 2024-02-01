Москва втрачає здатність експортувати зброю і боєприпаси.

Індія хоче дистанціюватися від Росії, найбільшого постачальника зброї, тому що війна на Україні обмежила можливості Москви постачати цій країні боєприпаси.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Індія буде діяти обережно, щоб не підштовхнути Росію до зближення з Китаєм. Експерт з питань Росії індійського аналітичного центру Observer Research Foundation Нандан Уннікрішнан заявив Reuters, що Індія навряд чи підпише "будь-яку велику військову угоду" з Росією, оскільки це перетне червону лінію з США.

Експерт з Євразії індійського державного аналітичного центру Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses Свасті Рао заявив, що війна на Україні змусила Індію засумніватися в здатності Росії постачати їй запчастини.

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Аналітики ISW регулярно отримують повідомлення про те, що Росія як і раніше стикається з труднощами при ремонті літаків та іншої техніки і не може виробляти ракети і артилерійські боєприпаси на довоєнному рівні для використання власними силами, що робить вкрай малоймовірним, що Росія зможе найближчим часом експортувати військову техніку Індії або іншим своїм клієнтам на довоєнному рівні.

Президент Росії Володимир Путін нещодавно відзначив важливість російсько-індійського економічного і військово-технічного співробітництва на зустрічі з Міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, ймовірно, прагнучи підкреслити позитивні російсько-індійські відносини на тлі стурбованості Росії тим, що Індія намагається диверсифікувати своїх партнерів по обороні.

Відносини Росії та Індії - головні новини

Наприкінці грудня Індія припинила приймати російську нафту через те, що США почали вводити санкції проти російських танкерів.

Крім того, в листопаді Індія остаточно списала протичовнові літаки Іл-38SD радянського виробництва, які стояли на озброєнні індійської морської авіації близько півстоліття. Їм на заміну Індія придбала американські літаки того ж класу.

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