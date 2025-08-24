При цьому Росія хоче скасування "законів, які, грубо порушуючи статути ООН, заборонили російську мову".

Росія "не вимагає" від України надання російській мові статусу державної в межах мирної угоди. Про це заявив міністр закордонних справ росії Сергій Лавров у коментарі журналісту російського пропагандистського телеканалу Павлу Зарубіну.

На запитання журналіста про те, що президент України Володимир Зеленський не визнаватиме російську мову в межах мирних переговорів, Лавров відповів:

"Ні, він сказав, що не буде державної російської мови, але загалом на цьому ніхто особливо не наполягає. Перший крок, який не залежить ні від яких бажань Зеленського, ні від когось ще, це скасування всіх законів, які, грубо порушуючи статути ООН, заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву".

"Ціна" мирної угоди - що вимагає Путін

Під час переговорів на Алясці Путін вимагав передати Росії увесь Донбас та зобов’язати Україну зробити російську мову офіційною. Зі свого боку він погодиться на замороження решти лінії фронту та на повоєнні гарантії безпеки Україні.

The New York Times повідомляла, що сам Трамп сказав європейським лідерам, що він теж підтримує ідею обміну Донбасу на мир.

