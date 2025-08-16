Також він хоче, аби РПЦ могла знову вільно працювати в Україні.

Росія вимагає гарантій, що після війни російська мова стане офіційною в Україні, а Російська православна церква зможе вільно працювати на українській території. Про це пише The New York Times (NYT) із посиланням на двох європейських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Джерела зокрема переказують зміст телефонної розмови, яку президент США Дональд Трамп провів із українським колегою Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці.

Так, зі слів Трампа, які своєю чергою переказують співрозмовники NYT, Путін вимагає передати Росії увесь Донбас. В обмін на це Путін погодиться припинити бойові дії на решті українських територій, заморозивши поточну лінію фронту. Також Путін дасть письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку іншу європейську країну.

Також Путін начебто погодився, що Україна має отримати сильні гарантії безпеки після війни, але обов'язково – щоб не в рамках НАТО.

За словами співрозмовників NYT, Путін також попросив гарантій того, що російська мова отримає офіційний статус в Україні, і що Російська православна церква зможе безпечно працювати на підконтрольній Україні території.

Також повідомляється, що попри сподівання Трампа провести тристоронню зустріч лідерів США, України та Росії, Путін продовжує відмовлятися від неї, бо вважає Володимира Зеленського нелегітимним президентом штучної країни.

Зустріч Трампа з Путіним: останні новини

Як писав УНІАН, під час розмови з Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами Дональд Трамп заявив, що підтримує вимогу Путіна передати під контроль РФ усю територію Донбасу. На його думку, це дозволить швидко закінчити війну.

Також ми писали, що західна преса загалом вельми негативно оцінила зустріч Трампа з Путіним. Оглядачі наголошують, що Путін вкотре отримав відстрочку у нових санкціях США, не пішовши на жодні поступки у відповідь.

