У Кремлі пояснили уникання зустрічі Путіна з Зеленським "зовнішнім втручанням".

У Росії знову вигадали причину, чому диктатор Володимир Путін уникає прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у коментарі російським ЗМІ звинуватив у цьому Захід.

"Вони (західні країни, – УНІАН) просто шукають привід для того, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого", – сказав Лавров.

Він також стверджує, що західні держави намагаються "порушити процес, який був започаткований Путіним і Трампом та дав непогані результати". За словами Лаврова, Москва сподівається, що ці спроби будуть зірвані.

Зустріч Зеленського і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент США Дональд Трамп озвучив думки про можливу зустріч між Путіним і Зеленським, проте він не дав певної відповіді щодо своєї спроможності організувати цей саміт.

Інститут вивчення війни вважає, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, і про це Кремль сигналізує, зокрема, через заяви свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. На думку експертів ISW, російське керівництво, ймовірно, вважає, що двостороння зустріч президентів може підірвати внутрішньополітичне виправдання Путіним війни Росії в Україні.

