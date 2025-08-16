Цю думку він озвучив особисто в розмові з європейськими лідерами.

Після зустрічі з Володимиром Путіним Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, серед яких був і Володимир Зеленський, що сам він підтримує ідею передачі росіянам неокупованих українських територій заради досягнення миру. Про це пише The New York Times (NYT) із посиланням на двох європейських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

"Президент Трамп (...) заявив європейським лідерам, що він підтримує план завершення війни в Україні шляхом передачі непідкореної території російським окупантам, замість спроб домагатися припинення вогню", – пише NYT.

Повідомляється, що президент Зеленський та інші європейські лідери, які брали участь у розмові, рішуче виступили проти поступки неокупованими землями, які містять важливі оборонні лінії та багаті родовища корисних копалин.

За даними NYT, Трамп обговорить цей план з президентом України у понеділок у Білому домі. Європейських лідерів теж запрошено приєднатися, повідомили співрозмовники видання.

За словами джерел, під час розмови з європейцями Трамп не згадував про запровадження будь-яких нових санкцій проти Росії.

Чи не єдиним позитивом, за словами європейських чиновників, було те, що Путін, за словами Трампа, начебто погодився на право України отримати сильні гарантії безпеки після війни, хоч і не в рамках НАТО. Трамп начебто сказав європейцям, що американські війська теж можуть взяти участь у забезпеченні цих гарантій.

Як писав УНІАН, у Києві досі не розуміють, про що ж Трамп і Путін домовилися під час зустрічі на Алясці. Під час очікуваної зустрічі у понеділок Зеленський вимагатиме у Трампа роз'яснень.

На цьому тлі багато оглядачів розцінюють результати саміту на Алясці як однозначну перемогу Путіна: він не пішов на жодні поступки і отримав чергову відстрочку у нових санкціях США. Це вже не кажучи про чисто пропагандистську перемогу, коли диктатор отримав почесну зустріч на території США.

