Москва направила Празі ноту протесту.

МЗС Росії викликало посла Вітезслава Півоньку через затримання у Чехії росіянина Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму так званій "Кримській весні".

Про це йдеться у повідомленні відомства Лаврова.

Росія вимагає від дипломата у ході бесіди надати детальну інформацію щодо мотивів дій чеської влади й інкримінованих громадянину РФ правопорушень.

"Попередили Прагу, що продовження деструктивних ліній Праги щодо Росії та її громадян призведе до подальшої деградації з ініціативи чеської сторони двосторонніх відносин і не залишиться без реакції з нашого боку", – йдеться у коментарі речниці МЗС РФ Марії Захарової.

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Раніше у коментарі УНІАН речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що Україна вимагатиме від чеської влади екстрадиції окупанта на територію України.

Олександра Франчетті затримали в аеропорту Праги на запит українських правоохоронців. Виявилось, що росіянин, який допомагав російським військовим захоплювати у 2014 році Крим, наразі має посвідку на проживання у Чехії.

Франчетті інкримінують участь у незаконних збройних формуваннях. Навесні 2014 року він приїхав у Севастополь, після чого увійшов до складу формування "Оборона Севастополя".

Незабаром організував "розвідгрупу" "Північний вітер", яка здійснювала терор проти проукраїнського населення міста. Брав участь в спецоперації Росії (країна-агресор) із захоплення Криму. Нагороджений російською медаллю "За повернення Криму".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Автор: Яна Ставська