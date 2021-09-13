У Чехії 12 вересня затримали бойовика і посібника російських окупантів у Криму.

Міністерство закордонних справ України працює над передачею Україні затриманого у Чехії росіянина, причетного до участі в окупації Криму.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"12 вересня правоохоронні органи Чеської Республіки затримали в міжнародному аеропорту Праги на запит України громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті. Затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців задля притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму", - заявив Ніколенко.

У зв'язку з цим, українська сторона зараз працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні.

Своєю чергою Офіс генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу затриманого у Чехії росіянина, причетного до участі в окупації Криму.

"Сьогодні Офіс Генерального прокурора підтвердив актуальність запиту про видачу та чинність процесуальних рішень у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що Офіс генпрокурора звернувся до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та м.Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Він розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер" (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом м. Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Затримання росіянина в Чехії

12 вересня в аеропорту Праги правоохоронні органи Чехії за запитом України затримали громадянина Росії Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму.

На сайті центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець" сказано, що Франчетті весною 2014 року приїхав у Севастополь, після чого увійшов до складу формування "Оборона Севастополя". Незабаром організував "розвідгрупу" "Північний вітер", яка здійснювала терор проти проукраїнського населення міста. Брав участь в спецоперації Росії (країна-агресор) із захоплення Криму. Нагороджений російською медаллю "За повернення Криму".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автори: Віталій Саєнко, Катерина Гірник