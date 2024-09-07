Зазначається, що США розглядатимуть будь-який саботаж на підводній інфраструктурі як ескалацію російської агресії.

США виявили підвищену активність Росії в районі ключових підводних кабелів. У Вашингтоні вважають, що тепер Москва може проводити диверсійні операції, спрямовані на виведення з ладу найважливішої частини світової комунікаційної інфраструктури.

CNN пише, що Росія приділяє дедалі більше уваги створенню спеціального військового підрозділу, який розгортає значний флот надводних кораблів, підводних човнів і морських безпілотників - це підрозділ "Головне управління глибоководних досліджень Генерального штабу" (ГУГД).

"Ми стурбовані підвищеною військово-морською активністю Росії в усьому світі й тим, що розрахунки Росії щодо нанесення шкоди критично важливій підводній інфраструктурі США та їхніх союзників можуть змінитися", - заявив американський чиновник. "Росія продовжує розвивати військово-морський потенціал для підводних диверсій, здебільшого за допомогою ГУГД - підрозділу, що ретельно охороняється і управляє надводними кораблями, підводними човнами і військово-морськими безпілотниками".

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Зазначається, що США регулярно відстежують російські кораблі, які патрулюють поблизу найважливіших об'єктів морської інфраструктури та підводних кабелів, які часто знаходяться далеко від російських берегів.

Підводні кабелі становлять найважливішу основу інтернет- і телекомунікаційного трафіку в усьому світі. Велика частина комунікацій проходить великою мережею високошвидкісних оптоволоконних кабелів, прокладених дном океану. Скоординована атака може істотно порушити приватний, урядовий і військовий зв'язок такими кабелями, а також роботу галузей, що залежать від цих комунікацій, включно з фінансовими ринками і постачальниками енергії.

Підводними кабелями також передається величезна кількість електроенергії між кількома європейськими країнами.

США та їхні союзники уважно стежать за військово-морською активністю Росії над ключовими підводними кабелями по всьому світу. Командири патрульного корабля НАТО у квітні 2023 року розповіли, що останніми роками вони спостерігали зростання активності над підводними кабелями в Балтійському морі.

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Моря навколо Північної Європи є об'єктом спостереження та активності військових РФ. Минулого року спільне розслідування, проведене громадськими мовними компаніями Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії, показало, що у водах Північної Європи діє цілий флот імовірних кораблів-шпигунів, які можуть здійснювати диверсії на підводних кабелях і вітряних електростанціях.

Телекомпанії протягом кількох років відстежували близько 50 кораблів, що діють у цьому районі, використовуючи підводне спостереження, щоб намітити місця для потенційних атак.

Американський чиновник заявив, що США розглядатимуть будь-який саботаж на підводній інфраструктурі як значну ескалацію російської агресії за межами України.

Загроза диверсій у Європі - останні новини

Раніше на двох авіабазах Німеччини були проведені диверсії, пов'язані з отруєнням води. Після чого солдатам заборонили пити воду з-під крана.

Крім того, що над критичною інфраструктурою Німеччини був помічений військовий дрон. За даними журналістів, безпілотники могли запустити з цивільних кораблів у Північному морі російські агенти.

27 серпня стало відомо, що служби безпеки семи країн Європи повідомили про можливі диверсії з боку РФ на енергетичних об'єктах Норвегії.

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