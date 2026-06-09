Дві ключові причини: росЗМІ розкрили, як і чому Абрамович став перемовником з Україною

Перші діалоги між Україною та Абрамовичем почалися вже за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ.

На тлі інформації про те, що російський олігарх Роман Абрамович відвідував Київ у травні цього року, російське видання "Важные истории" розкрило, які функції він до цього виконував у переговорах між Україною та РФ.

Україна намагалася знайти посередника в діалозі з РФ ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки Києву було некомфортно працювати з призначеними для цих задач у Кремлі людьми.

І такою людиною було обрано саме Абрамовича, оскільки серед інших близьких до влади російських бізнесменів, в нього "розвинута емпатія".

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В перший день повномасштабного вторгнення Абрамович особисто зустрівся з Путіним та отримав від нього погодження на участь у цих переговорів. А вже за кілька днів він вперше зустрівся з представниками України. Тоді сторони дійшли згоди, що Абрамович стане нейтральним посередником, який налагодить процес пошуку мирного рішення.

Як організовувалися зустрічі

Повідомляється, що в перший рік війни Абрамович постійно відвідував Україну, РФ, Ізраїль та Туреччину. В Україні, зокрема, він двічі зустрічався із Зеленським. Також до початку особистих зустрічей Абрамович переконав росіян провести переговори сторін через Zoom. А після особистих зустрічей, Абрамович передав повідомлення Зеленського до Путіна, в якому український президент повідомив, на які поступки готовий Київ для завершення війни. У відповідь Путін нібито заявив:

"Передай йому, що я їх знищу".

Загалом сторони провели низку переговорів - 28 лютого, 3 та 7 березня делегації Росії та України зустрічалися в Білорусі, 10 березня в Анталії відбулися переговори міністрів закордонних справ, а 29 березня в Стамбулі знову зустрілися переговорні групи. Зустріч у Стамбулі стала останньою в 2022 році, після чого переговори були зупинені. У квітні Абрамович відвідував Київ і намагався відновити переговорних процес, однак після відходу росіян з Київщини та оприлюднення масових вбивств цивільних у Бучі, багато українських посадовців відмовилися від розмов з російським олігархом.

До яких переговорів ще був залучений Абрамович

Видання відзначає, що російських олігарх пізніше був залучений до низки інших переговорів між Україною та РФ.

Спершу це стосувалося вивезення цивільних людей з оточеного Маріуполя навесні 2022 року. Тоді він також співпрацював з одним з українських міністрів для відправки у Маріуполь та Бердянськ гуманітарної допомоги. Однак тоді російські війська розстрілювали ці конвої та не випускали цивільних з міста, розстрілюючи зелені коридори.

Пізніше Абрамовича також залучали до обміну полонених. Зокрема він зіграв ключову роль у звільненні "Азовців", які захищали Маріпуоль. Тоді він узгодив обмін 205 українців на 55 російських полонених, а також Віктора Медведчука. Зазначається, що тоді Абрамович був у контакті з очільником російського ФСБ Олександром Бортніковим та минулим головою ОП Андрієм Єрмаком.

Крім того, Абрамович зіграв вирішальну роль в створенні "зернової угоди", яка дозволила Україні протягом певного часу вивозити зерно і водночас зняло обмеження на експорт російських добрив та сільської продукції.

Для чого Абрамовичу роль посередника у переговорах

Видання називає дві ключові причини, для чого Абрамович бере участь у цих переговорах. Перша - це бажання зупинити війну.

Друга причина - це спроба захистити свої активи та вийти з-під західних санкцій. Видання відзначає, що проти Абрамовича ввели санкції Європейський Союз, Велика Британія, Швейцарія, Канада та Австралія запровадили санкції. Однак йому вдалося уникнути санкцій США. Повідомляється, що Мінфін США підготував пакет санкцій проти Абрамовича ще в березні 2022 року. Однак тоді Зеленський особисто звернувся до Байдена, аби Вашингтон не вводив ці обмеження.

Участь Абрамовича у переговорах: що відомо

Нагадаю, раніше в РФ заявили, що їхній олігарх цьогоріч відвідував Київ, де проводив "негласні перемовини про мир". Згодом ЗМІ дізналися, що цим бізнесменом був Роман Абрамович. Повідомлялося, що ініціатором такої зустрічі був Кремль, оскільки там не впевнені, що їм передають позицію України щодо переговорів.

Пізніше інформацію про візит Абрамовича підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За словами президента, російський бізнесмен привіз йому послання від Кремля і натомість хотів отримати повідомлення для Путіна. Президент зазначив, що ключовою темою послання Путіна було дізнатися - на що готова Україна в разі переговорів у питанні Донбасу.

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