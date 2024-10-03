Звільнені вже написали листа Папі Римському та погрожують судом.

Банк Ватикану звільнив з роботи двох співробітників за те, що вони вирішили побратися. Чоловіка та жінку італійські ЗМІ вже охрестили "Ромео та Джульєттою", пише The Guardian.

Пара побралася в серпні, хоча раніше банк вже запровадив заборону на шлюб між співробітниками задля недопущення кумівства серед персоналу. Молодятам дали місяць на те, аби один із них звільнився з роботи. Тим самим можна було уникнути порушення правил банку, і один із пари зміг би зберегти роботу.

Оскільки жоден з них не захотів звільнятися, банк змушений був звільнити обох, коли строк ультиматуму сплив. У заяві банку сказано, що це було "важке рішення", але "утворення подружньої пари серед співробітників насправді явно суперечить чинним положенням".

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Як зазначає The Guardian, банк Ватикану протягом останнього десятиліття доклав чималих зусиль, аби очистити свою репутацію після серії гучних скандалів. Як частина цього процесу, у квітні було ухвалено рішення, згідно з яким у банку не можуть працювати представники однієї родини. Основною метою цієї заборони було уникнути репутаційних ризиків через звинувачення в кумівстві та через можливі "конфлікти інтересів".

У вересні молодята звернулися до Папи Римського Франциска з листом, в якому поскаржилися на "несправедливу" ситуацію. Також подружжя може передати справу до суду Ватикану.

Інші новини з-за кордону

Як писав УНІАН, містами США "подорожує" статуя оголеного кандидата на посаду президента Дональда Трампа. У Республіканській партії, яку представляє Трамп, назвали монумент "жалюгідним" після того, як його виставили біля Лас-Вегаса.

Також ми розповідали, що Італія та Швейцарія збираються "перемалювати" частину спільного державного кордону. Усе через глобальне потепління, яке зіпсувало стару схему проведення кордону по гірських льодовиках.

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