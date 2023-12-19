Зокрема, була зменшена увага до України в інформаційному просторі за кордоном.

За війною на Близькому Сході стоїть Росія. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції.

Він зазначив, що ця війна є трагедією і викликом сьогодні в Європі, бо за цим "стоїть вплив РФ". За його словами, через війну в Ізраїлі зменшилася увага і допомога Україні.

Зеленський додав, що відбулося розфокусування уваги, допомоги світу, консолідації навколо України, підтримки України на різних міжнародних майданчиках. За його словами, була зменшена увага до України і в інформаційному просторі за кордоном. Він наголосив, що все це впливає на стійкість України, на нашу допомогу.

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Президент України зауважив, що в Ізраїлі відбулася трагедія, загинули люди.

"Але Росія досягла тут успіху. Треба це визнати. Це дуже серйозна їх робота. Вони не досягли успіху на полі бою. Вони досягли на полі дипломатичному саме в цьому треку досягли успіху. Це факт", – наголосив Зеленський.

За його словами, вагатися почали деякі держави і почали думати кому допомогти спочатку – Ізраїлю чи Україні. Він зазначив, що одні казали, що напевно, Україні, тому що триває повномасштабна війна, а інші казали, що Україна вже стоїть на ногах, їй допомагають другий рік поспіль.

"Такі голоси були на початку", – додав він

Президент України підтвердив, що планував поїздку на Близький Схід, але не з його вини вона не відбулася.

"Що стосується моєї поїздки на Близький Схід і в цілому в регіон, я був готовий на самому початку. І це був мій прямий сигнал колегам за кордоном. Ну, в них були інші пріоритети. Я не можу дуже сильно гратися з графіком і з пріоритетами своїми, бо я керую державою у війні", – наголосив він.

Прес-конференція Зеленського: інші заяви

19 грудня президент Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію. Глава держави відверто заявив, що Україну поки не запрошують у НАТО. Втім, вступ в Альянс є "найпотужнішим варіантом" для нас зараз. Він наголосив, що сигнали щодо якоїсь часткової участі України в блоці – маячня.

Крім того, він повідомив, що військові запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. При цьому він наголосив, що якщо йдеться про додаткові мобілізаційні сили, потрібно знайти "демобілізаційні процеси".

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