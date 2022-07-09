Після повномасштабного вторгнення в Україну з Росією "стали рахуватися по-справжньому", як з СРСР і навіть серйозніше в окремих аспектах. Шанси відстояти своє істотно підвищуються, "якщо врізати першим".
Такими заявами відзначився заступник Голови Ради безпеки Російської Федерації і колишній президент країни Дмитро Медведєв в особистому Telegram-каналі.
"Є і ще одне завдання, яке вже вирішене. З Росією стали рахуватися по-справжньому. Як з Радянським Союзом. А в чомусь і серйозніше, судячи з набору санкцій. Зовсім недавно було інакше. Пам'ятаю присутність нашої країни в G8, коли нас просто не кликали на зустріч "сімки", де обговорювалися економічні і часом оборонні питання західних країн", — написав Медведєв.
Далі колишній президент Росії порівняв геополітику з дитячими бійками. За його словами, потрібно "врізати першим", щоб шанси "відстояти своє" багаторазово зросли.
"Якщо з тобою не рахуються — справа погана. Як в дитинстві, коли в твій двір прийшли битися з сусіднього. Якщо ти злякався і втік додому, ти ніхто, і більше тебе нікуди не покличуть. А якщо ти врізав першим, то шанси відстояти своє стають істотно вище", — продовжив Медведєв.
І хоча колишній президент каже, що з Росією почали "по-справжньому рахуватися", на міжнародних зустрічах її бойкотують. На саміті G20 на Балі міністри закордонних справ країн-учасниць відмовилися від спільного фото з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За даними Reuters, представники частини держав також відмовилися від зустрічей з російським міністром в рамках заходу.
Війна Російської Федерації проти України
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