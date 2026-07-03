Росія склала карту вразливих місць ППО НАТО: це тривало майже два роки, – FT

Для запуску частини апаратів, ймовірно, використовувалися танкери тіньового флоту.

Росія успішно "склала карту прогалин у системі ППО НАТО" під час дронної кампанії, що тривала майже два роки і, ймовірно, використовувала танкери тіньового флоту для запуску частини апаратів.

Кампанія, що тривала 19 місяців і проводилася в понад десятку країн військового альянсу, а також в Ірландії, "протікала без колективної відповіді союзників", пише Financial Times.

Згідно з дослідженням Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) у Лондоні, ця кампанія використовувала слабкі місця не тільки в європейських системах ППО, а й у правових механізмах та правилах застосування сили, викривши при цьому серйозні недоліки у здатності континенту реагувати на недорогі дрони.

Відео дня

Окремі уряди нерідко розглядали появу дронів та ймовірне втручання в роботу інфраструктури як окремі національні проблеми й часом неохоче прямо звинувачували Росію в організації цих вторгнень, зазначається в дослідженні IISS. Деякі вторгнення було легко приписати Росії – наприклад, 24 дрони, що вторглися в польський повітряний простір у вересні 2025 року, частина з яких була збита НАТО.

Інші інциденти були менш очевидними, але "закономірність стає помітною, коли інциденти розглядаються в сукупності", заявив автор доповіді Чарлі Едвардс на брифінгу для ЗМІ. Більш широка картина вказує на скоординовану операцію, спрямовану на критично важливу національну інфраструктуру Європи, додав він.

У багатьох випадках російські комерційні судна, зокрема танкери "тіньового флоту", перебували поблизу місця вторгнення дронів. У доповіді висловлюється припущення, що вони слугували пусковими платформами, точками повернення або вузлами ретрансляції зв’язку.

Франція у 2025 році навіть оглянула танкер тіньового флоту, підозрюваний у запуску дронів, однак не оприлюднила результати. Встановити приналежність, як і раніше, складно, оскільки жоден із дронів, які, ймовірно, були запущені з моря, не зазнав аварії, зазначив Едвардс.

Багато з цих інцидентів добре відомі

Так, у вересні 2025 року дрони на кілька годин змусили закрити аеропорт Копенгагена, а в грудні минулого року нідерландські винищувачі були підняті за тривогою для переслідування дронів над авіабазою Волкел.

Інші випадки фіксувалися поблизу чутливих ядерних або військових об’єктів – таких як французька база атомних підводних човнів Іль-Лонг та авіабази у Великій Британії, Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

У багатьох випадках дрони не збивали – наприклад, якщо вони перебували над цивільними районами та якщо правила застосування сили забороняли будь-які дії.

Росія ж заперечувала будь-яку причетність до цих вторгнень. На запитання про доповідь IISS та її висновки прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відповів: "А ми тут до чого?"

Європа вживає заходів у відповідь

У відповідь на цю кампанію європейські уряди започаткували ініціативи щодо боротьби з дронами, зокрема розширені оборонні програми ЄС. Звіт закликає НАТО, ЄС та національні уряди переглянути правила застосування сили та законодавство, що регулює операції проти дронів. "Однієї стійкості недостатньо", – сказав Едвардс.

Європейські системи ППО проектувалися насамперед для протидії звичайним літакам і ракетам, а не дешевим, повільним дронам, які важко відрізнити від перешкод на екрані радара.

У доповіді виділено чотири ймовірні цілі кампанії: спостереження за ядерним стримуванням НАТО та військовою інфраструктурою подвійного призначення; перевірка часу реакції союзників за допомогою того, що дослідники називають формою "розвідки боєм"; складання карти військової логістики та шляхів постачання; а також нанесення економічних збитків за одночасного психологічного тиску.

Як показали попередні дослідження IISS, Росія окремо використовувала підставних осіб, фіктивні структури та посередників, щоб систематично експлуатувати "системну крихкість" Європи через такі вразливі місця, як застарілі технології, приватна інфраструктура та застаріле законодавство.

Інші новини про НАТО та Росію

Раніше УНІАН повідомляв, що в НАТО готуються до можливого нападу з боку РФ. Німеччина, наприклад, стане важливим логістичним вузлом для альянсу. Навіть у мирний час країна зіткнеться з обмеженими можливостями.

Крім того, ми також розповідали, що зменшення ролі США в НАТО перегукується з планом військових навчань у Німеччині. Хоча європейські уряди збільшують видатки на оборону та розширюють військові можливості, багато хто визнає, що континенту знадобиться час.

Вас також можуть зацікавити такі новини: