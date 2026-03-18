НАТО розгорне ще одну систему Patriot на півдні Туреччини, - Reuters

Там базуються військовослужбовці зі США, Катару, Іспанії та Польщі, а також турецькі війська.

НАТО розгортає ще одну американську систему протиракетної оборони Patriot у турецькій провінції Адана, де на авіабазі Інджирлік перебувають військові США та інших країн.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, пише Reuters. Зазначається, що на авіабазі Інджирлік базуються військовослужбовці зі США, Катару, Іспанії та Польщі, а також турецькі війська.

"Окрім заходів національного рівня для забезпечення безпеки нашого повітряного простору та наших громадян, ще одна система Patriot, замовлена Союзним повітряним командуванням у Рамштайні, розгортається в Адані на додаток до існуючої іспанської системи Patriot, розташованої там", - повідомило міністерство.

Туреччина не має власної повноцінної системи протиповітряної оборони (ППО) і покладається на системи ППО НАТО, розташовані у східній частині Середземного моря.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Анкара заявила, що у місті Малатія розгортають систему протиракетної оборони НАТО Patriot у рамках посилених заходів протиповітряної та протиракетної оборони на тлі зростання регіональної напруженості.

У Міноборони країни наголосили, що посилено заходи протиповітряної та протиракетної оборони.

Анкара також заявила, що тісно координує свої дії з НАТО та країнами-союзниками та продовжуватиме стежити за розвитком подій, одночасно працюючи над забезпеченням регіональної стабільності.

2 березня у ЗМІ фігурувала інформація, що Іран атакував американську базу Інджирлік у Туреччині.

