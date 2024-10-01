Коли міна дрейфує в територіальних водах НАТО і топить або пошкоджує там судно, то це ситуація, що підпадає під статтю 5 НАТО.

Після того, як Україна витіснила російський флот з акваторії Чорного моря, Росія намагається використовувати міни, щоб обмежити або припинити експорт українського зерна. При цьому росіяни використовують дрейфуючі міни, що порушує міжнародне право, і може спровокувати пономасштабний конфлікт з НАТО. Про це в статті для The Telegraph пише офіцер Королівського флоту Британії Том Шарп.

Як зазначає Шарп, міни є найпростішим і одним із найефективніших морських видів зброї. Причина в тому, що вони дешеві, прості у виготовленні, легко встановлюються і їм важко протистояти.

При цьому існує безліч положень міжнародного права, що регулюють використання морських мін. Зокрема, Гаазька конвенція встановлює, що міни, які дрейфують, повинні приводитися в безпечний стан не більше ніж за годину дрейфу, а заякорені міни повинні приводитися в безпечний стан, якщо вони відриваються від швартування. Загалом, міни, як і інші види зброї, не повинні використовуватися для невибіркових атак на цивільних та/або нейтральних осіб.

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"На жаль, однак, ці правила застосовуються тільки до нас. Нікому з наших супротивників, потенційних чи реальних, вони анітрохи не цікаві... Такі вороги, як Іран і Росія, вільно встановлюють міни, включно зі спеціально розробленими дрейфуючими мінами з великою тривалістю життя, заперечують, що вони це зробили, а потім спостерігають за результатами з безпечної відстані", - пише експерт.

Проблема з мінами - їх складно знешкоджувати

Як зазначає експерт, деякі флоти, особливо європейські, мають ефективні сили розмінування, але багато хто їх не має, і це одна з галузей, у якій, наприклад, США напрочуд слабкі.

Однак навіть за умови досить ефективних сил розмінування, є дві проблеми в розмінуванні морських мін: це займає багато часу, і ви ніколи не можете бути впевнені, що виявили всі, зазначає експерт:

"Що більша область і що нижчий бажаний ризик, то більше часу це займе - і необхідний час зростає експоненціально в міру наближення до повної безпеки".

Міни на суші теж небезпечні, але, принаймні, там, якщо ви розчистили територію, вона залишається очищеною. У морі це не так, пояснює він.

Досі в Чорному морі підриви на мінах були, на щастя, рідкісними, зазначає експерт, згадуючи про два випадки - коли естонське вантажне судно MV Helt було підбите і затонуло біля Одеси у березні 2022 року та коли суховантаж Vyssos був підбитий під час проходження в порт Ізмаїл на Дунаї.

Наслідки від мінування Чорного моря

Як зазначає експерт, у Росії є кілька військових способів запуску мін у Чорному морі - від підводних човнів класу Kilo до військових кораблів, літаків і вертольотів. При цьому проблема з установкою мін полягає в тому, що це може зробити практично будь-яке судно, вказує він.

Крім того, кампанія Росії з мінування в Чорному морі - це не просто військовий злочин, підкреслює Шарп, адже вона також може спровокувати пряму війну з НАТО. Адже Туреччина, Болгарія та Румунія - це країни НАТО, і зерновий коридор проходить у їхніх територіальних водах:

"Що відбувається, коли міна, яка вільно плаває, дрейфує в територіальних водах НАТО і топить або пошкоджує там судно? Це ситуація, що підпадає під статтю 5 НАТО: члени Альянсу зобов'язані реагувати на таку атаку так, як якщо б це була атака на них усіх... Це лише питання часу, коли російське мінування призведе до великого інциденту, який може загостритися".

Інциденти з РФ у Чорному морі

У вересні російські військові завдали ракетного удару по цивільному судну в Чорному морі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і наголосив, що Україна очікує реакції світу.

Балкер під прапором Сент-Кітс і Невіс здійснював перевезення зерна з порту "Чорноморськ" (Одеська область) до Єгипту і на той момент був у Чорному морі - у виключній морській економічній зоні Румунії.

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