Однак він все одно не може уявити сценарій, за яким Путін виграє війну проти України.

Американський сенатор з комітету з розвідки Марко Рубіо припускає, що після низки поразок російської армії на полі бою президент РФ Володимир Путін може віддати наказ атакувати місця розподілу військової допомоги Україні. Зокрема, це може торкнутися навіть аеропортів у Польщі.

Про це передає CNN.

"Якщо він (Володимир Путін - УНІАН.) вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи й озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою… цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять ці постачання, в тому числі всередині Польщі", - пояснив Рубіо.

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За словами сенатора, можливість атаки на території країни НАТО, наприклад, на якийсь аеропорт в Польщі, хвилює його більше, ніж можливість ядерного удару, про який багато хто зараз говорить.

Однак Рубіо не може уявити сценарій, за яким Путін виграє війну проти України.

Він додав, що тепер у російської армії є два варіанти наступних дій: намагатися утримувати територію, яку вже захоплено, і це може тривати роками, або продовжувати відступати.

Війна в Україні

24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Українські партнери допомагають ЗСУ військовою технікою, озброєнням та гуманітарними вантажами. Найбільше допомоги надходить від Польщі.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, у перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації влада Польщі пообіцяла Україні підтримувати її до кінця війни.

Станом на кінець серпня Польща вже надала Україні допомогу на суму понад 10 мільярдів злотих (€2,1 мільярда). Водночас вартість переданої зброї становить близько 7 мільярдів злотих (€1,47 мільярда).

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