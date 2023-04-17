Президент країни зазначив, що поляки чудово усвідомлюють розміри геополітичної жадібності, яка притаманна Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що через власну геополітичну жадібність РФ, в разі перемоги в Україні, за наступну військову ціль обере іншу державу.

Про це політик нагадав під час спільної конференції з лідером Італії Серджо Маттареллою, який відвідав з візитом Польщу в понеділок, 17 квітня.

Дуда підкреслив, що кожен, хто сьогодні закликає до припинення допомоги Україні, в умовах, коли росіяни продовжують військову ескалацію на теренах українських земель насправді діє в інтересах Москви і, по суті, хоче, щоб Росія перемогла Україну, передає Polskie Radio 24.

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На думку Дуди, якщо світ перестане підтримувати Україну, Росія зможе виграти війну, але, у своїх амбіціях не зупиниться.

"Якщо Україні не нададуть допомогу, Росія виграє цю війну, що буде лише першим кроком з боку Росії для розширення свого панування над народами цієї частини Європи" - сказав він.

Як додав польський президент, поляки добре знають цю російську жадібність: "Жадібність панувати над іншими народами, поневолювати інші народи, позбавляти їх потенціалу і використовувати його", - згадав Дуда.

Під час розмови з лідером Італії Дуда підкреслив, що Варшава продовжить підтримувати Україну і закликає до цього своїх партнерів. Важливо, щоб Київ відчував підтримку безперервно, адже тільки тоді Росія не зможе виграти цю війну: "Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - сказав він.

За підсумками перемовин Дуда зазначив, що його колега Серджо Маттарелла також поділяє цю думку.

Подоляк пояснив, на що перетвориться Європа за панування РФ

Нагадаємо, що ще у лютому 2023 року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розписав перспективи Європи на тлі дискусій щодо доцільності передачі Україні такого рівня зброї, як винищувачі F-16.

За його словами, навіть досягнувши перемоги в Україні агресор не зупиниться, а стане справжньою пухлиною, яка буде провокувати випадки тероризму, сепаратизму та нових військових конфліктів в ЄС. Він зазначив, що тоді Європа на повну міць побачить, що таке "русский мир".

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