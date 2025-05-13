Депутат закликає терміново посилювати позиції.

Російська Федерація може не чекати 4-5 років, щоб здійснити військовий напад на західні країни, скориставшись їхньою неготовністю.

Як передає n-tv, про це на конференції у Берліні заявив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген, який також є заступником очільника Atlantik-Brücke (асоціація для просування німецько-американського взаєморозуміння та атлантизму, - ред.).

Реттген вважає, що Москва може вчинити нову агресію швидше - можливо, вже протягом двох-трьох років. Кремлівський правитель Путін скористається тим, що країни Європи не встигли досягти своїх військових цілей, а при владі у Сполучених Штатах Америки перебуває Дональд Трамп:

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"Ми перебуваємо під надзвичайним тиском часу і маємо терміново покращувати нашу обороноздатність. Тому що ситуація може погіршитися швидше і стати більш небезпечною, ніж про це говорять офіційні заяви".

Можливий напад Росії на НАТО

Повномасштабне вторгнення в Україну та гібридні атаки на країни Заході змусили європейців серйозно розглянути можливість майбутнього нападу Росії на країни НАТО.

Хоча безпосередньої загрози наразі не зафіксовано, розвідки та військові експерти попереджають про потенційні сценарії агресії вже в найближчі роки.

Зокрема, данська військова розвідка вважає, що Росія може бути готова до великомасштабної війни в Європі протягом п’яти років, особливо якщо сприйматиме НАТО як ослаблений або розділений альянс.

Велика Британія оновлює свої плани на випадок війни, включаючи заходи з евакуації королівської родини, посилення кібербезпеки та інформування населення.

ЗМІ повідомляли, що німецький уряд вже веде переговори з гігантами Deutsche Bahn, Lufthansa і Rheinmetall щодо їхнього залучення до оборони під час великої війни.

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