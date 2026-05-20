Росія та Китай підписали пакт про новий світовий порядок

Новий світовий порядок ґрунтуватиметься на принципах, які і Китай, і особливо Росія грубо порушують просто зараз.

Росія та Китай підписали декларацію, в якій оголосили себе конструктивними силами та заявили про намір побудувати новий світовий порядок. Текст декларації опублікувала пресслужба Кремля.

У документі зазначається, що в останні десятиліття світова спільнота стала "більш різноманітною і складною". Зокрема, відзначається зростання впливу держав Азії, Африки, Близького Сходу, Латинської Америки та Карибського басейну.

"Спроби низки держав одноосібно керувати світовими справами, нав’язати свої інтереси всьому світу та обмежити можливості суверенного розвитку інших країн у дусі епохи колоніалізму зазнали краху", – йдеться в декларації, де, вочевидь, маються на увазі США, хоча те саме можна віднести й до Росії.

У зв’язку з зазначеним, Китай і Росія вважають, що світ перейшов до "довгострокового стану поліцентричності".

"З іншого боку, ситуація у світі ускладнюється. Наростають такі негативні неоколоніальні тенденції, як практика односторонніх силових підходів, гегемонізм і блокова конфронтація. Регулярно порушуються базові загальновизнані норми міжнародного права та міжнародних відносин", – знову йдеться в документі з натяком на США, але це повною мірою стосується й Росії.

На тлі всього, що відбувається, Росія і Китай, згідно з декларацією, виступають за "більш справедливу і раціональну систему глобального управління".

Далі йде перелік принципів, які Москва і Пекін хотіли б бачити в основі нового світового порядку, але які самі ж порушують. Серед іншого, зокрема, згадуються:

повага до суверенітету та територіальної цілісності всіх суверенних держав;

рівноправні, шанобливі та взаємовигідні відносини між державами;

повага до вибору шляху та моделі розвитку кожної суверенної держави;

неприпустимість односторонніх підходів до вирішення проблем, гегемонізму та примусу в будь-яких їх проявах;

увага до "раціональних занепокоєнь" усіх країн у сфері безпеки;

неприпустимість розширення військових альянсів, "гібридних" воєн та воєн "чужими руками";

вирішення розбіжностей і суперечок мирним шляхом, "усуваючи корінні причини конфліктів";

усі держави та їхні об’єднання мають бути вільними у виборі закордонних партнерів та моделей міжнародної взаємодії.

"Жодна держава або група держав не повинні контролювати міжнародні справи, розпоряджатися долями інших країн і монополізувати можливості для розвитку", – йдеться в тексті декларації.

Як писав УНІАН, під час візиту Путіна до Китаю, що розпочався, Сі Цзіньпін заявив про важливість закінчення війни. Але не в Україні, а на Близькому Сході.

Також ми розповідали, що, за даними західних ЗМІ, під час переговорів із Трампом Сі Цзіньпін нібито сказав американському президенту, що Путін з часом пошкодує про війну з Україною. Пізніше і МЗС Китаю, і сам Трамп спростували цю інформацію, що, втім, не означає, що такого не могло бути сказано за закритими дверима.

