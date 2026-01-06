Приховані атаки РФ в Німеччині розглядають як початок до гарячого конфлікту, - Bloomberg

В Міноборони Німеччини не виключають атак РФ по енергетичній та оборонній інфраструктурі.

Росія посилює таємні атаки на ключові об'єкти інфраструктури в Німеччині в рамках гібридної війни, яку Берлін розглядає як можливий початок до більш масштабного конфлікту, повідомляє Bloomberg, посилаючись на отриманий військовий документ.

В публікації вказується, що оскільки Німеччина позиціонує себе як головний центр НАТО в Європі, в Берліні очікують, що Росія першою почне проти неї гібридні атаки.

Згідно з документом Міністерства оборони Німеччини припускається, що це можуть бути нерегулярні або не військового характеру тактики на енергетичну та оборонну інфраструктуру країни.

Також, як додає видання, в документі вказані рекомендації щодо співпраці між різними рівнями уряду та інституцій у разі конфлікту з Москвою.

"Виявлені гібридні заходи та напади, особливо ті, що здійснюються в Німеччині, слід розглядати як інструмент, який Росія свідомо використовує у своїй політиці безпеки та боротьбі проти "колективного Заходу". Водночас ці заходи можуть також слугувати підготовкою до військового конфлікту", - йдеться в документі міністерства.

Видання зазначило, що нові формулювання в документах Міноборони Німеччини значно жорсткіші та більш тривожні, ніж раніше. Керівник німецької служби державної безпеки BND Мартін Єгер в жовтні 2025 року сказав депутатам Бундестагу, що РФ налаштована на провокації із переходом у "гаряче протистояння".

"Навіть якщо війна Росії проти України продовжиться без змін, очікується, що Росія розвине ці можливості та стратегічні варіанти не пізніше 2029 року", - вказано в документі.

В Міноборони Німеччини вважають, що Росія буде перешкоджати розгортанню сил НАТО.

"Росія зробить усе можливе, щоб запобігти або хоча б перешкодити розгортанню сил НАТО на східному фланзі з метою стримування та, за необхідності, оборони", - йдеться в матеріалі.

В оборонному відомстві Німеччини припускають, що Росія навмисно атакує країну, щоб виявити можливі слабкі ланки на різних рівнях уряду Німеччини.

"Мета полягає в тому, щоб запобігти ранньому виявленню цих гібридних заходів та їх фактичного масштабу й впливу, а також уповільнити та паралізувати наші можливості прийняття рішень та реагування різними відповідальними сторонами на федеральному, штатному та місцевому рівнях", - заявили в Міноборони Німеччини.

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в новорічному зверненні зазначив, що війна в Україні є частиною плану Росії проти всієї Європи. Мерц додав, що може здатися, що війна в Україні десь далеко й не загрожує Німеччині, але його країна щодня піддається диверсіям, шпигунству та кібератакам. Тому, це загрожує безпеці та свободі Німеччини.

Також ми писали, що в Німеччині розробили Оперативний план з описом, як Берлін збирається організувати оборону німецької території у великому конфлікті. В документі підкреслюється важливість цивільних структур у можливому військовому конфлікті. В Німеччині не виключають, що РФ може завдавати ударів як по військовій, так і по цивільній інфраструктурі.

