У Німеччині заявили про щоденні шпигунства та кібератаки РФ через свою підтримку України

У країні наголошують, що Німеччина все більше стає об'єктом російського саботажу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що не лише його країна щодня піддається атакам, адже Росія націлена на всю Європу. Про це пише Euractiv.

"Ми все чіткіше бачимо, що агресія Росії була і є частиною плану, спрямованого проти всієї Європи", - наголосив він.

За словами політика, хоча поточна агресія РФ найбільш помітна в Україні, вона становить ширшу загрозу для європейської безпеки.

Під час відеозвернення до громадськості канцлер заявив, що війна в Україні не є далекою та додав, що "Німеччина також щодня стикається з саботажем, шпигунством і кібератаками".

Своєю чергою президент Федерального кримінального поліцейського управління Гольгер Мюнх розповів, що "Німеччина все більше стає об'єктом російського саботажу" через свою підтримку України.

Він зазначив, що кількість випадків, повʼязаних з російськими субʼєктами, значно зросла, також збільшилася кількість кіберінцидентів, які повʼязані з РФ та дезінформаційних кампаній.

"Цього року в Німеччині було зафіксовано понад 1000 випадків спостереження підозрілих БпЛА, хоча не всі дрони можна віднести до Росії. У другій половині 2025 року в європейському повітряному просторі спостерігалася хвиля порушень, коли поява дронів змусила закрити аеропорти в багатьох країнах, зокрема в Данії, Бельгії та Німеччині. У вересні в Польщі було зафіксовано безпрецедентне вторгнення дев'ятнадцяти російських дронів", - нагадали в Euractiv.

Раніше Politico писало, що Німеччина розробила секретний план на випадок війни через гібридні атаки РФ. За словами журналістів, такі атаки "можуть фундаментально служити для підготовки військового протистояння".

Також у документі, який отримало Politico, йдеться про те, що Німеччина може стати оперативною базою і транзитним коридором для військ країн НАТО, які рано опиняться під тиском ворога.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що його країна передала Україні ще кілька сучасних систем ППО. Йдеться про дві системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.

"З моменту нашої останньої зустрічі ми значно посилили ППО України, зокрема завдяки поставці двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим завдяки нашим норвезьким партнерам, а також поставці дев'ятої системи Iris-T", - наголосив Пісторіус.

