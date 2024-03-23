Російська ракета-носій із космічним кораблем "Союз МС-25" сьогодні стартувала до МКС з аеродрому Байконура після першої невдалої спроби запуску в четвер, 21 березня.
Як повідомляють росЗМІ, на борту пілотованого корабля космонавт "Роскосмосу" Олег Новицький, представниця Білорусі Марина Василевська і астронавт НАСА Трейсі Дайсон.
У "Роскосмосі" повідомили, що корабель виведено на задану орбіту, усе обладнання працює штатно. Стикування з МКС заплановано на вечір 25 березня.
Раніше запуск планувався на 21 березня, але його скасували буквально за 20 секунд до старту і перенесли на 23 березня.
При цьому в "Роскосмосі" порівняли несправність, через яку було скасовано пуск корабля "Союз МС-25" 21 березня, із "закипанням акумулятора" в автомобіля.
Історик космонавтики Олександр Железняков в інтерв'ю агентству ТАСС зазначив, що інцидент зі скасуванням запуску пілотованого корабля "Союз МС-25" всього за 20 секунд до старту стався вперше в історії радянської та російської космонавтики.
"Такого конкретно ніколи ще не було. В історії вітчизняної космонавтики ось так безпосередньо перед командою "старт" пуски пілотованих кораблів не скасовували. Були інші ексцеси, а такого роду інцидентів не було. З безпілотними - траплялося, а з пілотованим - ні", - заявив Железняков.
Невдачі Росії в космосі
Раніше перша спроба Росії після розвалу СРСР здійснити посадку на Місяць завершилася грандіозною невдачею - російський супутник "Луна-25" розбився під час спроби здійснити посадку.
Невдача виявилася тим більш розчаровуючою, що всього через кілька днів Індія змогла успішно здійснити місячну місію, приземливши свій супутник "Чандраян" на південному полюсі Місяця.