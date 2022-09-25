Четвертий день на російсько-грузинському кордоні кілометрові черги.

Опозиція Грузії заявила, що уряд нібито збирається обмежити в'їзд для росіян, які масово тікають в країну після оголошення часткової мобілізації.

Як повідомила в ефірі телемарафону FREEДОМ депутатка парламенту Грузії від опозиційного "Єдиного національного руху" Нона Мамулашвілі, уряд готується вжити заходів для обмеження в'їзду росіян.

"Бачимо, що потік росіян на територію Грузії досить великий, для нас це, звісно, дуже серйозна проблема. Грузинський уряд досі нічого не зробив, щоб зупинити цей масовий наплив росіян до Грузії. Як вони нам пояснили, в понеділок вони будуть закривати кордони", – заявила Мамулашвілі.

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Водночас уряд цю інформацію коментувати не став. Як пише "Новини-Грузія", в прес-службі уряду відмовилися коментувати цю інформацію, зазначивши, що не можуть нічого додати до раніше зроблених заяв.

Раніше влада неодноразово заявляла, що не збирається будь-яким чином обмежувати в'їзд в країну для росіян.

А заклики до цього звучать з березня – опозиція і низка громадських організацій вимагають вжити заходів – від скорочення термінів безвізового перебування до введення віз для росіян.

Росіяни тікають до Грузії від війни та мобілізації

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі росіян залишили країну. Одним з популярних напрямків стала Грузія, проти якої раніше РФ розв'язала війну та частину території якої окупувала (Південна Осетія та Абхазія).

На сьогодні росіяни можуть в'їхати в країну за закордонним паспортом на термін до 3 місяців, проте в'їзд з території Південної Осетії і Абхазії заборонений.

Потік мігрантів посилився після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації. Четвертий день на пропускних пунктах сусідніх з Росією держав кілометрові черги.

Станом на 24 вересня, згідно повідомлення російської сторони, на прикордонному переході "Верхній Ларс" накопичилося 2300 машин.

Грузинська сторона не повідомляє, скільки росіян перетнули кордон за останні 4 дні і з початку повномасштабної війни в Україні.

Світові лідери розходяться в думці щодо того, чи варто дозволяти в'їзд росіянам, які тікають від мобілізації. Одні вважають, що варто бути відкритими для тих, хто не хоче виконувати рішення Кремля, інші – що росіяни повинні залишатися в країні в боротьбі з режимом.

Очікується, що незабаром РФ заборонить російським чоловікам, які підлягають мобілізації, виїжджати з країни. Згідно з повідомленнями ЗМІ, часткова заборона може почати діяти вже завтра, а повна – до 30 вересня.

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