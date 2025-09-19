В Європі скаржаться на нову брутальну провокацію росіян.

Одразу три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, що в Європі вже розцінили, як серйозну ескалацію на східному кордоні НАТО. Про це пише Politico.

За словами обізнаних джерел, повітряний простір НАТО порушили літаки МіГ-31, здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал". Під час інциденту вони спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35, дислоковані в регіоні, не були підняті в повітря для перехоплення.

В Таллінні заявили, що викликали на розмову тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії.

Відео дня

"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно грубим. На постійно зростаюче випробування кордонів та агресію Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску", – заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас, яка до липня минулого року очолювала уряд Естонії, назвала цю подію "надзвичайно небезпечною провокацією".

"Це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією. (...) Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні демонструвати слабкість", - написала вона у твітері.

Російські провокації проти НАТО

Як писав УНІАН, у вересні Росія влаштувала кілька провокацій проти країн НАТО. Так, найбільш гучним епізодом став заліт одразу двох десятків російських дронів у повітряний простір Польщі. Втім в НАТО воліють вірити, що це була така випадковість.

За кілька днів по тому російський "Шахед" залетів у повітряний простір Румунії і вештався там майже годину, перш ніж націлився на український порт Рені.

Крім того, на тлі військових навчань "Захід-2025" Росія влаштувала демонстративне розгортання оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" неподалік польського кордону. Аби подію випадково не прогавили, комплекси розгорнули просто посеред шосе, перекривши рух транспорту, аби у водіїв була змога це зафільмувати і викласти в Інтернет.

Вас також можуть зацікавити новини: