Хлопець заявив, що до нападу його схиляв житель України через Telegram.

Працівники ФСБ РФ затримали в Казані підлітка, який, за їх інформацією, готував озброєний напад на школу.

У прес-службі відомства заявили, що до скоєння масового вбивства хлопця схиляв користувач месенджера Telegram з ім'ям Ярослав Овсюк, який проживає на території України. Про це нібито розповів сам затриманий.

Вдома у підлітка вилучили пневматичну гвинтівку і засоби зв'язку, що містять пошукові запити про переробку цієї зброї в бойову, а також матеріали про збройні напади на освітні установи.

Слідче управління СК РФ по Республіці Татарстан порушило кримінальну справу за частиною 1 статті 30, частиною 2 статті 105 (приготування до вбивства двох і більше осіб) КК Росії.

Як повідомляв УНІАН, у травні в російській Казані сталася стрілянина в гімназії, внаслідок якої загинуло дев'ять осіб. Вогонь відкрив 19-річний Ільназ Галявієв, його затримали.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова