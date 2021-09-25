Так підліток хотів помститися своїм шкільним кривдникам.

15-річний мешканець окупованого Криму пожартував про масовий розстріл школи у російській Вологді.

Про це повідомляє російський Интерфакс.

Як пишуть ЗМІ окупованого Криму, хлопець створив у соцмережі групу під назвою "Розстріл кримської школи", виставивши випадкове фото з зображенням навчального закладу, і написав: "25.09.2021. Чекаємо".

Потім підліток перейменував акаунт у "Розстріл Вологодської школи". На сторінку хлопець почав скидати профілі школярів.

"Один з них у мене відбив дівчину. Другий був у неї у "схованих". Я запитав, хто він, не сказали, хто він. 20 вересня я все це згадав. Ніякої мети когось розстрілювати у мене не було. Це був жарт. Потім я дізнався, що цим почала цікавитися поліція. Я видалив усі канали, почистив комп’ютер", – пояснив хлопець.

Слідчі Вологодської області відкрили справу про приготування до вбивства двох і більше людей.

Зазначається, що екстремістські заяви у мережі після інциденту з розстрілом у Пермському університеті в Росії та на окупованих Росією територіях почастішали.

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Автор: Віолетта Орлова