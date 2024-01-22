Відома телеведуча заявила про утиски російської мови у сусідній державі.

Російській пропагандистці, заступниці генерального директора "Газпром-медіа" Тіні Канделакі заборонили в'їзд до Казахстану через заяву про витіснення російської мови в цій країні. Про це повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров, інформує Радіо Азаттик.

Так, відповідаючи на питання, чи пустять до країни російську Канделакі, дипломат відповів, що "держава такої ніколи не прощає".

"Вона не приїде до Казахстану, а якщо й приїде, то не заїде", - заявив Смадіяров.

Він додав, що прикро, коли "наші друзі не знають про нашу країну", і що "інформація про нас у них неправильна".

"Якщо ми звертатимемо увагу на кожного з них, у нас не вистачить часу. Найприкріше — це сусідська країна, наші друзі, не знають про нашу країну. Тому що інформація про нас у них неправильна. Чим вступати в конфлікт у соціальних мережах, давайте продовжимо роботу", - сказав представник МЗС Казахстану.

Як відомо, минулого тижня російська телеведуча Тіна Канделакі у своєму пості у соцмережі заявила, що в Казахстані "повільно, але продовжують витісняти російську мову на державному рівні".

"Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські. Наприклад, пропонують замінити станцію "Уральськ" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен" тощо. Як показує досвід Прибалтики, це дуже небезпечна тенденція. Тут теж все починалося з малого, а потім перетворилося на справжню сніжну грудку: закривали російські школи, прибирали радянські пам'ятники, забороняли російську мову і, нарешті, вигнали пенсіонерів на мороз", — написала Канделакі.

Російська пропаганда і дезінформація - останні новини

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