23 січня в Росії проходили акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Роскомнагляд оштрафує Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Однокласники», і YouTube за те, що соцмережі не видалили «протиправні заклики» до «участі в несанкціонованих публічних заходах».

Читайте такожУ Москві затримали брата НавальногоПро це повідомляється на сайті Роскомнагляду.

"Попри вимогу Генпрокуратури і повідомлення Роскомнагляду ці інтернет-платформи не видалили своєчасно в цілому 170 протиправних закликів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що штраф може становити від 800 тис. до 4 млн рублів.

Протести в Росії через арешт Навального

Навальний 17 січня повернувся в Москву з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

Навальний закликав прихильників не боятися і виходити на вулиці.

23 січня в РФ проходили акції на підтримку Навального. Силовики затримали понад три тисячі осіб по всій Росії. Це рекордна кількість затриманих на мітингах за всю історію сучасної РФ.

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Автор: УНІАН