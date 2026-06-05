Вибух морського дрона у порту Румунії: у ВМС України зробили заяву

Румунська сторона була поінформована про втрату управляння над дроном у Чорному морі.

У Військово-морських силах (ВМС) ЗСУ підтвердили, що дрон, виявлений біля порту румунської Констанци, належав Україні. Перед цим управління над безпілотником було втрачене.

Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ у Facebook. "Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, зазначається, що ВМС ЗСУ надали необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення.

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Своєю чергою, як повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, ВМС України своєчасно поінформували Румунію про морський дрон, який втратив керування через російське глушіння.

Профільні органи обох держав перебували в тісному контакті та взяли ситуацію під контроль. "Така ефективна координація дозволила вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню", - зазначив Тихий.

За його словами, "цей інцидент ще раз показує, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону".

"Ефективна координація є ключем до мінімізації її наслідків для сусідніх країн", - додав Тихий.

Український морський дрон в порту Констанци

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, стало відомо, що в районі румунського порту Констанца стався вибух. Спочатку припускалося, що це був морський дрон, який самоздетонувався.

Пізніше румунське Міноборони підтвердило, що це був саме морський дрон і належав він Україні.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. На той момент територія вже була оточена та перебувала під контролем співробітників Румунської служби інформації, Берегової охорони та Міноборони. Фахівці проводили роботи з його знешкодження. Румунська сторона поччала розслідування інциденту.

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