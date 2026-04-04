Рютте летить у США на тлі погроз Трампа вийти з НАТО

Візит генсека Альянсу відбудеться на фоні напруження через Іран і заяв Трампа про можливий перегляд ролі США в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте здійснить офіційний візит до США з 8 по 12 квітня, де проведе серію ключових переговорів із американським керівництвом.

Як повідомили в Альянсі, 8 квітня у Вашингтоні Рютте зустрінеться з президентом Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром війни Пітом Гегсетом.

Наступного дня, 9 квітня, генсек НАТО виступить із промовою та візьме участь у дискусії, організованій Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. У період із 10 по 12 квітня він також долучиться до зустрічі Більдерберзькому клубі.

Відео дня

У НАТО підкреслюють, що поїздка була запланована заздалегідь. Водночас її проведення збігається з різким загостренням відносин між Вашингтоном та європейськими союзниками.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, останніми днями Трамп публічно ставив під сумнів подальшу участь США в Альянсі та критикував європейські країни за небажання підтримати американську позицію щодо конфлікту з Іраном і ситуації навколо Ормузької протоки. Раніше він також заявляв, що Вашингтон може переглянути гарантії безпеки союзникам у разі недостатньої підтримки.

Попри це, ознак негайного формального виходу США з НАТО наразі немає. На цьому тлі візит Марка Рютте розглядають як спробу знизити напруження та відновити діалог між Білим домом і союзниками по Альянсу, особливо в умовах зростаючих безпекових викликів.

Вас також можуть зацікавити новини: