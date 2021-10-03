Припускається, що вантажівка прибула в порт Поті поромом з України.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перетнув її кордон на трейлері.

Про це повідомляє грузинське видання CNews із посиланням на конфіденційне джерело.

За інформацією аноніма, весь шлях колишній президент провів у вентиляційній кабіні машини, зазначає "Ехо Кавказу".

Родич водія трейлера Елгуджі Цомая заявив, що той давно працює водієм і возить з Грузії в Україну зелень. Уродженець Абаші нібито є і власником квартири в Тбілісі, в якій був затриманий Міхеїл Саакашвілі. Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка - Е. Ц. Йому пред'явлені звинувачення в приховуванні злочинів.

Джерело також повідомило виданню, що трейлер перетнув кордон Грузії в Поті. Таким чином, приускається, що вантажівка прибула в порт поромом з України. У поті Елгуджа Цомая змінив автомобіль і на своєму особистому легковику доставив Саакашвілі до Батумі.

Джерело при цьому спростовує інформацію про те, що екс-президент перебував у Грузії чотири дні, перш ніж його затримали. Він стверджує, що відзняті в Батумі відео були записані напередодні ввечері (ймовірно, ввечері 30 вересня), і викладені в мережу вже з Тбілісі.

За даними видання, про повернення Саакашвілі на батьківщину практично ніхто не знав, в тому числі його найближчі соратники.

Читайте такожСаакашвілі закохався в українського нардепа: вони зробили публічне визнання (відео)

Затримання Саакашвілі у Грузії

Раніше Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії і перебуває в Батумі.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи.

Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі. За словами речника глави держави, посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання.

Голова керівної партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали у Грузії у рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати свого попередника Міхеїла Саакашвілі. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але визнала, що того "вимагало верховенство закону". За словами Зурабішвілі, дії Саакашвілі "призвели до дестабілізації в країні".

Автор: Тамара Отовська