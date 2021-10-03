У прокуратурі Грузії також повідомили, що розслідують незаконний перетин Міхеїлом Саакашвілі державного кордону.

Прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири, де знаходився колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі.

Його звинувачують у "приховуванні злочинів", повідомляють Суспільне і Ехо Кавказу.

За даними відомства, власнику помешкання було відомо про те, що Саакашвілі розшукується правоохоронними органами Грузії за скоєння тяжких злочинів. Проте, 30 вересня надав йому свою квартиру.

У прокуратурі також повідомили, що розслідують незаконний перетин кордону Міхеїлом Саакашвілі за статтею 344 Кримінального кодексу Грузії (незаконне перевезення мігрантів через державний кордон Грузії або створення відповідних умов для незаконного перебування в Грузії).

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Затримання Саакашвілі у Грузії

Раніше Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії і перебуває в Батумі.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи.

Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі. За словами речника глави держави, посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання.

Голова керівної партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали у Грузії у рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати свого попередника Міхеїла Саакашвілі. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але визнала, що того "вимагало верховенство закону". За словами Зурабішвілі, дії Саакашвілі "призвели до дестабілізації в країні".

Автор: Олександр Топчій