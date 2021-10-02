Остаточні підсумки місцевих виборів ЦВК Грузії підіб’є пізно вночі.

На муніципальних виборах в Грузії лідирує правляча партія "Грузинська мрія", а партія Саакашвілі йде на другому місці.

Про це свідчать дані екзитполів, опублікованих у місцевих ЗМІ, пише Ехо Кавказу.

Опубліковані результати опитувань після закриття виборчих дільниць свідчать, що відставання партії "Єдиний національний рух", яку очолює Міхеїл Саакашвілі, від правлячої "Грузинської мрії" становить кілька відсотків. Деякі компанії показують, що відрив правлячої партії становить близько 10 відсотків.

Зокрема, за даними екзитполу, проведеного компанією Edison Research на замовлення телекомпанії "Формула", "Грузинська мрія" набирає 46%. А "Єдиний національний рух" - 33%.

Дані екзитполу, проведеного компанією Ipsos на замовлення телекомпанії "Мтаварі", дають "Грузинській мрії" 38,6%, а "Єдиному національному руху" - 33%.

Екзитпол компанії Gorbi на замовлення телекомпанії "Імеді" дав правлячій партії 47,6%, а партії Саакашвілі - 27,1%.

Решта партій, які брали участь у виборах, отримали менш як 10% голосів за даними всіх трьох екзитполів.

Підрахунки тривають і дані продовжують змінюватися.

Остаточні підсумки виборів ЦВК Грузії підіб’є пізно вночі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, у Грузії проводяться вибори до органів місцевого самоврядування. Громадяни повинні обрати 64 мерів: п'ять мерів самоврядних міст і 59 мерів районів. Для перемоги кандидати повинні набрати понад 50% голосів виборців.

Також обираються 1388 депутатів 64 місцевих дорадчих органів - сакребуло.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Раніше Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь. 1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії і перебуває в Батумі.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи.

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Після затримання Саакашвілі заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі. За словами речника глави держави, посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання.

Голова керівної партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали у Грузії у рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати свого попередника Міхеїла Саакашвілі. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але визнала, що того "вимагало верховенство закону". За словами Зурабішвілі, дії Саакашвілі "призвели до дестабілізації в країні".

Автори: Олександр Топчій, Тамара Отовська